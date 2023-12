Via libera dalla Giunta di Bologna a 3 progetti speciali per il commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale

La Giunta ha approvato 3 nuovi progetti speciali relativi ad attività commerciali da sviluppare all’interno del nucleo di antica formazione sottoposto al vincolo cosiddetto Unesco.

Il “Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale”, che vieta fino al 20 giugno 2025 l’insediamento di nuove attività appartenenti ad alcune tipologie di esercizi commerciali (alimentari) nell’area del nucleo di antica formazione, prevede infatti la possibilità di derogare a questo divieto nel caso di progetti speciali volti alla salvaguardia o alla rigenerazione del contesto urbano.

Le proposte progettuali potevano essere presentate tra l’1 e il 30 novembre 2023 e sono state valutate da un’apposita commissione in base ai criteri definiti nel regolamento:

tutela delle aree urbane di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale;

diversificazione e arricchimento del tessuto commerciale con offerte innovative e non omologanti, anche di valorizzazione delle tradizioni territoriali, se accompagnata da un progetto di conoscenza culturale;

offerta di servizi utili e capaci di contribuire all’innalzamento complessivo della qualità urbana diurna e notturni rivolti a tutte le fasce di età;

coerenza e sinergia con i progetti ed i programmi dell’Amministrazione comunale, particolarmente rivolti all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale.

Successivamente si è svolta una fase di co-progettazione che ha coinvolto anche assessori e tecnici competenti nonché i Presidenti dei Quartieri interessati per le valutazioni sugli impatti territoriali.

I progetti approvati sono:

Botlè (via Marsala 13/c) : il progetto offre un nuovo modello di negozio di vicinato che non si limita solo alla vendita dei prodotti, ma vuole essere un punto per la promozione della cultura enogastronomica della città e della regione. Inoltre è prevista la collaborazione con la manutenzione e il decoro degli spazi attigui, in particolare per quanto riguarda la pulizia dei muri.

: il progetto offre un nuovo modello di negozio di vicinato che non si limita solo alla vendita dei prodotti, ma vuole essere un punto per la promozione della cultura enogastronomica della città e della regione. Inoltre è prevista la collaborazione con la manutenzione e il decoro degli spazi attigui, in particolare per quanto riguarda la pulizia dei muri. ll mondo di Eutèpia (via Castiglione 44/f) : attività di vendita specializzata in tè e tisane biologiche e accessori artigianali per la preparazione, saranno realizzati anche incontri di divulgazione e degustazione. L’attività ha la certificazione di Impresa Green. Il progetto prevede la collaborazione nel mantenimento del decoro urbano, l’illuminazione notturna del portico adiacente e la partecipazione all’iniziativa Negozio Amico a sostegno dei residenti di tutte le età.

: attività di vendita specializzata in tè e tisane biologiche e accessori artigianali per la preparazione, saranno realizzati anche incontri di divulgazione e degustazione. L’attività ha la certificazione di Impresa Green. Il progetto prevede la collaborazione nel mantenimento del decoro urbano, l’illuminazione notturna del portico adiacente e la partecipazione all’iniziativa Negozio Amico a sostegno dei residenti di tutte le età. DM (via Indipendenza 56): azienda internazionale specializzata nella vendita di prodotti per l’igiene personale, la cura del corpo, l’alimentazione biologica. La proposta prevede l’apertura di una media struttura commerciale, nel rispetto dell’identità storica dei luoghi, e il miglioramento delle condizioni di una porzione del portico limitrofo.

Dei 16 progetti speciali approvati nel 2022 al momento sono state sottoscritte all’Amministrazione 13 convenzioni e di questi 6 hanno già aperto l’attività, 1 è stato trasformato nel nuovo progetto 2023 Botlè, per il progetto Il forno e la sfoglia di un chicco è stata presentata rinuncia dal proponente, mentre per il “Teatro Romano”, a causa della complessità del progetto stesso, la convenzione non è stata ancora sottoscritta e il procedimento è tuttora in corso.