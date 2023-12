Vasta operazione di controllo dei carabinieri, ieri a Sant’Ilario d’Enza

Nella giornata di ieri e sino a sera inoltrata, i militari della stazione carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, nell’ambito di un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni criminali. In particolare i militari hanno proceduto al controllo di 50 persone e 30 mezzi e vari esercizi pubblici.

Un 21enne di Reggio Emilia è stato trovato in possesso di modiche quantità di droga (circa 1 grammo di marjuana), trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico il giovane verrà segnalato alla Prefettura Reggiana. Durante i controlli i militari hanno inoltre ispezionato vari casolari abbandonati che, in considerazione delle temperature rigide dell’inverno, vengono “battuti” da pregiudicati, clandestini, assuntori di droga e pusher che li occupano in via temporanea forzando gli accessi che i relativi proprietari hanno posto anche murando finestre e porte. Immobili che vengono quindi arbitrariamente occupati e trasformati in alcuni casi, in domicili di fortuna. In alcuni casi vengono dotati della fornitura di energia elettrica, rigorosamente sottratta dalla rete pubblica. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo, hanno controllato 4 casolari in disuso ubicati nel comune di Vezzano sul Crostolo. I carabinieri hanno voluto reprimere l’occupazione abusiva ma anche verificare che essi non siano utilizzati come nascondiglio per la droga o magazzino per merce rubata in attesa di essere piazzata.