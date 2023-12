Soliera approva il bilancio di previsione 2024-2026

Giovedì 21 dicembre il Consiglio Comunale di Soliera ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 insieme al Documento unico di programmazione (Dup) e al programma triennale 2024-26 dei lavori pubblici. Di notevole impatto il piano degli investimenti per una cifra che per il solo 2024 supera i 9 milioni di euro, mettendo a frutto anche fondi regionali e derivanti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Estrema attenzione viene riservata alla qualità e alla quantità dei servizi; rimangono inalterate rette e tariffe.

Risultato di un confronto positivo con le diverse parti sociali, la manovra finanziaria è stata approvata con i voti della maggioranza e la contrarietà delle opposizioni.

Nella sua relazione, il sindaco Roberto Solomita ha ricordato che per Soliera arrivare all’approvazione del bilancio entro l’anno è sempre stato una garanzia di efficienza e qualità dell’azione amministrativa, ora più che mai a fronte di un contesto nazionale che penalizza le realtà territoriali più virtuose. In particolare quest’anno si registra un taglio ai trasferimenti di risorse dallo Stato ai Comuni che, insieme alla spirale inflattiva degli ultimi anni, riduce l’autonomia e i margini per la programmazione. “A maggior ragione”, ha spiegato il sindaco Solomita, “in un contesto come quello solierese, dove la cittadinanza si attende standard di servizi elevati e un Comune che sia un interlocutore sempre ricettivo riguardo ai bisogni”.

Comunque questo è, per Soliera, un periodo di grandi e migliorative trasformazioni, frutto di spirito di innovazione e visione verso il futuro, pur in un’ottica di sostenibilità. Molti degli investimenti dello scorso anno si sono tradotti in cantieri già avviati. Questi i più significativi:

sul nuovo Condominio Solidale di via Grandi si sta facendo un investimento di oltre 4 milioni di euro (finanziato da fondi regionali derivanti dal PNRR per 2.800.000 euro) per aumentare la dotazione di Edilizia Residenziale Pubblica di dieci appartamenti, di cui due per il “dopo di noi”, e gli spazi e i laboratori per le associazioni che si occupano di disabilità. Si tratta di una struttura architettonicamente di qualità per portare “al centro” l’abitare sociale con dotazioni di prim’ordine in termini di accessibilità e prestazioni energetiche.

Strategico è anche il cantiere della Casa della Comunità in via Roma: un investimento per oltre 1,8 milioni di euro. L’obiettivo è far diventare questo edificio la sede dei principali servizi di medicina territoriale (punto prelievi medicina di genere, salute mentale, vaccinazioni) e dei medici di medicina generale.

Il progetto probabilmente più atteso, strategico, trasformativo della vita dei cittadini di Soliera è tuttavia quello del nuovo Ponte dell’Uccellino. Parliamo di un’opera che impatta sul bilancio comunale per 450.000 euro su un totale di quasi 7 milioni (5.130.000 a carico della Regione, 750.000 del Comune di Modena e 600.000 della Provincia). Un ponte nuovo, a doppia corsia, con piste ciclabili in sede separata che eviterà il traffico e le code causate dal passaggio a senso unico alternato.

Un ulteriore progetto è la riqualificazione di via Roma e via Marconi, interamente finanziato dal PNRR per oltre 4,7 milioni di euro.

Dal PNRR viene anche una parte dei fondi per l’intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia “Muratori”, un’opera da circa 3,7 milioni di euro finanziata dal PNRR per 1.490.000 euro. Durante le vacanze di Natale le sezioni interessate traslocheranno nei locali del Nido Arcobaleno e subito dopo inizieranno i lavori.

La rete di percorsi ciclabili urbani ed extraurbani che gode di un finanziamento di 630.000 euro (fondi europei gestiti dalla Regione nell’ambito dei contributi ATUSS) su un costo totale di 860.000 euro. La gara per l’affidamento dei lavori è in corso di predisposizione.

“Nel 2024 si terranno anche a Soliera le elezioni”, ha chiosato il sindaco Solomita, eletto la prima volta nel 2014 e rieletto nel 2019. “è nostro dovere garantire il finanziamento dei progetti e dei servizi per tutto l’anno, lasciando al tempo stesso all’amministrazione entrante spazi di manovra discrezionale e di scelta autonoma per l’attività del secondo semestre dell’anno. Ciò che più conta è confermare l’impegno a far sentire ogni solierese parte attiva di una comunità coesa e inclusiva per tutte e tutti. È ciò che faremo.”