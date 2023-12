Nella mattinata di oggi la Squadra Mobile di Bologna ha eseguito un ordine di carcerazione

Nello specifico, gli operatori impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto soprattutto dei reati predatori, nell’ambito di mirati servizi di pattugliamento del quartiere Bolognina, eseguivano un provvedimento di esecuzione pene concorrenti e ordine di carcerazione nei confronti di un soggetto marocchino pluripregiudicato sessantenne.

Lo stesso risultava da tempo ricercato in quanto condannato ad un anno e sei mesi di reclusione per diversi furti aggravati. L’uomo tratto in arresto in virtù del suddetto provvedimento veniva portato presso la locale Casa Circondariale per espiare la residua pena.