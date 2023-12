Iren con Fondazione per lo sport per l’efficientamento energetico delle palestre reggiane

Si stanno completando i lavori di efficientamento energetico nelle palestre e campi sportivi reggiani realizzati da Iren Smart Solutions, società del Gruppo Iren in collaborazione con la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.

A partire da agosto sono state avviate negli impianti sportivi, diverse opere di efficientamento che prevedono la sostituzione degli attuali corpi illuminanti alogeni con fari a LED di nuova generazione.

Uno sguardo rivolto al futuro e al lungo periodo, con interventi che, una volta completati, permetteranno una diminuzione del fabbisogno energetico di circa il 35% e una conseguente riduzione di circa 108.000 kg di CO2 prodotta, pari al beneficio generato dalla messa a dimora di oltre 630 alberi. Gli impianti interessati sono la Palestra Rinaldini, la Palestra Pertini A e B, la Palestra Guidetti, la Palestra Galilei, la Palestra Casoli, la Palestra Dalla Chiesa e la Palestra Bedogni.

“L’adesione a questo progetto rappresenta solo una tra le tante iniziative che come Gruppo Iren stiamo supportando in questo periodo” – ha sottolineato Roberto Conte, AD di Iren Smart Solutions. “La riqualificazione degli impianti di illuminazione di questi siti contribuirà ad alleggerire i costi energetici per le numerose società sportive attive sul territorio, che svolgono un importante servizio per i giovani cittadini ed in generale per la collettività”.