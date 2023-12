Gli auguri del Sindaco Alberto Greco ai mirandolesi

“Carissime e carissimi Mirandolesi,

innanzitutto voglio ringraziarvi per come avete affrontato l’anno che sta per terminare. 365 giorni che hanno portato con sé moltissime novità. Mirandola, città che vuole continuare a crescere e che nel prossimo 2024 ritornerà a toccare il numero massimo di cittadini residenti all’interno dei suoi confini, ha riabbracciato la sua Biblioteca “Garin” – a mio giudizio meravigliosa ed accogliente – in uno dei palazzi più amati dai mirandolesi, restaurato a nuovo Polo Culturale. Un gioiello che, come Giunta, abbiamo voluto riconsegnare alla comunità, aprendoci ancor di più al Mondo ed avvicinandoci progressivamente a tutte le popolazioni della Bassa modenese, rinnovando la centralità della nostra bella Città.

Dall’altro lato, tuttavia, questo 2023 ha portato nuove incertezze e diverse difficoltà: a partire dalla prosecuzione del conflitto in terra di Ucraina, fino ai nuovi focolai nella striscia di Gaza. Due fronti di Guerra aperti con i relativi lutti e le drammatiche ripercussioni sulle popolazioni coinvolte; Elementi di grande instabilità che al momento rallentano e procrastinano ulteriormente la possibilità – per tutti ma specialmente per le generazioni più giovani – di poter guardare al domani con rinnovato ottimismo. Viviamo in tempi incerti, e questo lo sappiamo, ma a Mirandola si continua a vivere con la tradizionale e caratteristica laboriosità. Un “Knowhow”, termine utilizzato in modo specifico per il nostro comparto biomedicale ma che credo possa essere esteso in maniera generale, che ci ha consentito di superare numerose e durissime prove, fra cui le imprevedibili calamità quali il Sisma dello scorso 2012 ed imprevedibili drammi come la Pandemia. Anche la strettissima attualità ci crea vari motivi di preoccupazione, in specie la Sanità, e non mi riferisco solamente al recente attacco hacker ma anche e soprattutto alle sorti dell’Ospedale Santa Maria Bianca ed in attesa della sentenza della Corte d’Appello, e il destino di Aimag.

Dal canto nostro, come Amministrazione, abbiamo voluto contribuire e tender una mano ai nostri cittadini, allo scopo di superare, assieme ed uniti, questa pesante situazione: un esempio concreto riguarda la scelta di non aumentare il peso dei tributi comunali per il 2024: una scelta convinta e coscienziosa, che mira a dare respiro alle famiglie e alla cittadinanza tutta. Stiamo facendo la nostra parte, inoltre, come struttura comunale, razionalizzando i costi interni tramite l’approvazione di alcune ordinanze per contenere gli aumenti dei costi energetici e lavorando per recuperare risorse al fine di mantenere invariata, ed anzi potenziare, l’offerta dei servizi comunali. Come Amministrazione ci stiamo impegnando, senza riserve, per concretizzare gli investimenti ottenuti ed intercettati dal fondo PNRR: in tal senso ci tengo a sottolineare il lavoro degli Assessori Letizia Budri e Marina Marchi per l’avvio del cantiere che consegnerà alla Città un nuovo asilo Comunale, proprio a pochi passi dal Municipio di Via Giolitti. A questo proposito, ci tengo a ringraziare i dipendenti della nostra “macchina comunale” e delle società partecipate per la dedizione dimostrata in questa fase particolarmente complessa ed articolata.

Una città accogliente, deve per forza essere sicura: nelle sue strade e nei suoi locali. E’ per questa ragione che abbiamo scelto di investire – in uomini, mezzi e dotazioni, creando la prima unità cinofila della storia della nostra Città – nella nostra Polizia Locale e completato l’installazione di un modernissimo sistema di video sorveglianza e varchi. Un lavoro costante e mirato, condotto dall’Assessore Roberto Lodi e dai tecnici preposti che nel 2024 sarà suggellato dal raggiungimento del numero massimo di Agenti di Polizia Locale al servizio del cittadino. In materia di politiche giovanili e di promozione del territorio – il lavoro dell’Assessorato condotto da Fabrizio Gandolfi, che ha visto l’impegno in prima linea del Ceas la Raganella in decine di iniziative – è prezioso e sarà ulteriormente potenziato nell’ultimo semestre del mandato. Ci tengo inoltre a sottolineare il lavoro intenso dell’Assessore più giovane della mia Giunta: Federica Luppi. La sua sensibilità in materia di “pari opportunità”, e qui cito i corsi di nuoto finanziati dedicati ai portatori di disabilità, e l’impulso da Lei conferito specialmente in materia di lotta alla violenza di genere, sono stati elementi preziosi in questo anno solare che stiamo per concludere.

I risultati ottenuti in questo anno sono, a mio modo di vedere cari cittadini, importanti e ci incoraggiano a insistere sulla strada della responsabilità e degli investimenti sul nostro territorio comunale e della fiducia.

La comunità ci ha indicato anche quanto i nostri punti di forza, i nostri eventi, le nostre eccellenze e il nostro impegno, facciano la differenza nel cambiare le cose in meglio. Nonostante la perdurante incertezza internazionale, viviamo un territorio che continua ad essere in espansione economica: il nostro centro storico continua ad essere interessato da varie aperture commerciali, le aziende locali cercano personale, gli eventi realizzati stanno riaccendendo un indotto che era fermo da tempo e il tessuto produttivo, in tutti i suoi settori e articolazioni, da quello privato al mondo cooperativo, continua ad essere un presidio solido allo sviluppo comune. Tutto questo in una strategia territoriale nella quale l’Amministrazione comunale lavora a sostegno di uno sviluppo economico, sociale e culturale che sia sostenibile da un punto di vista ambientale e della tenuta sociale, ponendo grande attenzione alla solidarietà e sulla tutela di tutte le fragilità.

Io sono un’ottimista pragmatico per natura e lo rimango, guardando Mirandola, anche in virtù di quella tenacia, dell’impegno e della determinazione che vedo in molti di voi, esortati dalle potenzialità dimostrate dalla nostra terra durante questo anno, che vogliono contribuire a scrivere un nuovo capitolo per la nostra Mirandola. Dobbiamo sentirci orgogliosi di come abbiamo affrontato, ciascuno per la propria parte, questo 2023 e ritrovarci uniti per confrontarci con le nuove emergenze di oggi, sapendo coglierne anche le opportunità per guardare con fiducia e spirito d’iniziativa al domani.

A nome mio personale, della Giunta e di tutta l’Amministrazione Comunale, un sincero Augurio di Buon Natale e di Felice 2024, che possa portare a ciascuno di voi salute, serenità, occasioni per stare insieme e realizzare i desideri e le speranze che portate nel cuore, per voi, per le vostre famiglie e per le persone a voi care.

Buon Natale e buone Feste, Mirandola!”