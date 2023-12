DDL concorrenza, Anva Confesercenti Modena: “Adesso pensare al rilancio del mercato e del commercio ambulante”

“Con l’approvazione del DDL Concorrenza si chiude una vicenda che durava da oltre 12 anni e che ha creato incertezza e mancanza di investimenti nel settore”. Così interviene Alberto Guaitoli, Presidente Provinciale Anva Confesercenti Modena.

“Ora è possibile pensare al rilancio della categoria e ad una riqualificazione profonda del commercio ambulante, con una riforma del settore che preveda norme e regole più adeguate al cambiamento del mondo del commercio. Riforma normativa, quantomai urgente per frenare un’emorragia di imprese anche nella nostra provincia, che sembra non finire. Negli ultimi due anni sono spariti a livello nazionale 14mila ambulanti, circa 19 imprese al giorno, soprattutto a causa dell’incertezza che ha attanagliato il settore e dell’abusivismo. L’auspicio è che adesso si torni a investire nei mercati settimanali, che sono un simbolo del made in Italy, delle nostre città e un punto di forza del nostro turismo” continua Guaitoli.

“Il via libera DDL Concorrenza è un importante risultato raggiunto per la categoria ottenuto grazie all’impegno senza sosta di Anva Nazionale – afferma Marco Poggi, Coordinatore Provinciale Anva Confesercenti Modena. Ora è giunto il momento di mettere mano alla normativa del commercio su area pubblica per un rilancio del settore. Alcuni punti sono imprescindibili tra i quali il riconoscimento delle caratteristiche di imprenditorialità dell’attività; l’istituzione di un albo degli organizzatori delle manifestazioni su area pubblica e la formazione professionale obbligatoria per l’accesso a chi vuole intraprendere l’attività di ambulante” conclude Poggi.