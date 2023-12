Correggio: Francesco Messori il nuovo coordinatore del “Forum dello sport”

È Francesco Messori il nuovo coordinatore del “Forum dello sport”, il tavolo partecipativo di supporto all’assessorato allo sport del Comune di Correggio, che riunisce i rappresentanti delle società sportive di ‪‎Correggio aderenti. Il ruolo del coordinatore del “Forum dello sport” è quello di curare i rapporti con l’assessore allo sport, Francesca Salsi, sovrintendere i lavori del tavolo, favorire la conoscenza e la divulgazione degli orientamenti maturati, delle proposte e dei suggerimenti.

“La scelta di puntare su Francesco – ha dichiarato l’assessore allo sport del comune di Correggio Francesca Salsi – deriva dalla voglia di puntare ad un rinnovamento del forum. Francesco è un giovane, ben introdotto nel mondo dello sport, che può portare nuove idee e nuovi spunti. Attento ai temi dell’integrazione – ha continuato Salsi – è un bravissimo ragazzo, apprezzato per le sue idee, la sua intelligenza, il suo modo di rapportarsi. In più, il fatto di non appartenere ad alcuna società sportiva, gli conferisce un ruolo da garante super partes”.

Nel presentare Messori, l’Amministrazione di Correggio ha espresso il proprio ringraziamento al coordinatore uscente Fernando Boni per il lavoro svolto in questi anni.