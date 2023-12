Consiglio comunale di Bologna, approvato il Bilancio 2024

È stato approvato oggi dal Consiglio comunale il Bilancio 2024-2026 del Comune di Bologna.

Queste di seguito le votazioni delle delibere relative al Bilancio e gli ordini del giorno approvati.

Tutta la documentazione del Bilancio sarà disponibile nei prossimi giorni nella versione definitiva a questo link: http://www.comune.bologna.it/trasparenza/servizi/161:31693/

Queste le principali linee di intervento del Bilancio:

https://www.comune.bologna.it/informazioni/bilancio-2024-comune-bologna

Il video della seduta è disponibile sul canale YouTube del Comune a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=tYpDd8MWbpo



Approvazione di modifiche al Regolamento Tari: chiarimenti sull’obbligo dichiarativo.

La delibera è stata approvata con 23 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, gruppo Misto). Stesso esito per l’immediata esecutività della delibera.

Modifiche al regolamento in materia di misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali: inefficacia della Scia o della comunicazione in presenza di grave irregolarità tributaria.

La delibera è stata approvata con 23 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, gruppo Misto). L”immediata esecutività della delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, gruppo Misto).

Aree da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie. Determinazione della quantità e qualità delle stesse e dei relativi corrispettivi di cessione per l’anno 2024.

La delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, gruppo Misto). Stesso esito per la sua immediata esecutività.

Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo al patrimonio immobiliare comunale per l’anno 2024.

La delibera è stata approvata con 23 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, gruppo Misto). Stesso esito per la sua immediata esecutività.

Definizione per l’esercizio 2024 della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale del Comune di Bologna finanziata da tariffe o contribuzioni o da entrate specificamente destinate.

La delibera è stata approvata con 23 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, gruppo Misto). Stesso esito per la sua immediata esecutività.

Bilancio di previsione del Comune di Bologna 2024-2026

Il documento è stato approvato con 24 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 10 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, gruppo Misto). Stesso esito per la sua immediata esecutività.

Sono stati inoltre approvati 10 ordini del giorno collegati al documento di Bilancio: 2 presentati dal gruppo Bologna ci piace; 3 dal gruppo Fratelli d’Italia; 2 presentati del gruppo Misto; 2 presentati dal gruppo Lega Salvini premier; uno presentato dal Partito Democratico.

Gli ordini del giorno presentati dal gruppo Bologna ci piace e approvati riguardano: la segnaletica orizzontale delle vie Matteotti e Jacopo della Quercia e il parcheggio moto e bici di via San Vitale.

Gli ordini del giorno presentati dal gruppo Fratelli d’Italia e approvati riguardano: un semaforo per non vedenti in via Lincoln; i problemi di deflusso acque in via di Barbiano; gli appartamenti protetti.

Gli ordini del giorno presentati dal gruppo Misto riguardano: la chiusura della zona Garisenda e il futuro di Fico.

Gli ordini del giorno presentati dal gruppo Lega Salvini premier approvati riguardano: la formazione del personale del servizio pubblico e l’adesione alla campagna il “Nastro rosa”.

L’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e approvato riguarda il sostegno alla proposta di Bilancio 2024-2026.