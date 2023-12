Conclusi i lavori della Bretella di Rivalta, oggi l’inaugurazione e la completa apertura al traffico veicolare

A conclusione delle opere principali, la nuova viabilità di aggiramento di Villa Rivalta, cosiddetta Bretella di Rivalta, oggi è stata aperta completamente al traffico.

L’ultimo intervento fondamentale, compiuto in questi giorni, era l’‘attacco’ della nuova Bretella alla viabilità esistente, tramite il completamento delle due rotatorie previste dal progetto: la prima su via della Repubblica (strada statale 63, in corrispondenza di via Conforti-zona Peep), la seconda su via Bedeschi verso Villa Canali.

La fine di questi lavori e la consegna dell’infrastruttura alla città e in particolare ai rivaltesi sono state sottolineate oggi dal sindaco Luca Vecchi e dall’assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria, con un momento inaugurale, a cui erano presenti anche l’ingegner David Zilioli e altri tecnici dell’area Programmazione territoriale e Progetti speciali del Comune che hanno lavorato al progetto, e numerosi cittadini rivaltesi.

Restano da completare alcune operazioni di cantiere sull’idraulica, l’illuminazione pubblica e il verde, che saranno perfezionate nelle prossime settimane e non incideranno sulla percorribilità della Bretella.

“Siamo particolarmente lieti di aver portato a termine e di poter consegnare alla città un’opera importante, attesa da molto tempo, realizzata con l’obiettivo prioritario di sgravare l’abitato di Rivalta dal traffico di attraversamento – dicono il sindaco Luca Vecchi e l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria – Così come siamo lieti del fatto che, grazie ad un consistente sforzo economico del Comune, sia stato possibile finanziare, già quest’anno, anche il collegamento della variante di Canali con via del Buracchione, così da poter completare, a breve, un sistema viario che senza dubbio consentirà di ridurre il traffico a Rivalta.

“La nuova infrastruttura rivaltese – concludono sindaco e assessore – si aggiunge ai tracciati tangenziali e alle varianti alla viabilità storica, a salvaguardia della vivibilità, della sicurezza e della sostenibilità del tessuto urbano, in questo caso di frazioni di notevole rilievo per abitanti, servizi, attività pubbliche e di iniziativa privata. Su Rivalta, in particolare, gli investimenti degli ultimi anni sono stati notevoli per quantità e qualità, se alla nuova viabilità si aggiungono la riqualificazione e valorizzazione del Palazzo della Reggia e del suo vasto Parco, inseriti nel progetto Ducato Estense, e le connessioni con la rete ciclabile urbana e naturalistica lungo il Crostolo”.

IL TRACCIATO – La Bretella di Rivalta, progettata e realizzata dal Comune di Reggio Emilia, è parte di un sistema stradale in variazione alla statale del Cerreto, per convogliare il traffico fuori dall’abitato. Tale sistema di viabilità prevede anche un tratto di connessione tra la Bretella e la Variante di Canali e quindi con la Tangenziale Sud-Est, con progettazione e realizzazione da parte della Provincia.

Il finanziamento complessivo del Comune di Reggio Emilia è pari a circa 8,5 milioni di euro, a copertura degli investimenti delle due tratte stradali che compongono la nuova viabilità Rivalta-Canali.

Il nuovo tracciato consentirà di convogliare sull’anello Tangenziale a sud-est della città parte del traffico proveniente dalla montagna, togliendo conseguentemente dall’abitato di Villa Rivalta un consistente volume di traffico di attraversamento.

Il nuovo tronco stradale collega via della Repubblica all’altezza di via Conforti (strada di accesso alla zona Peep a sud di Rivalta) con via Bedeschi all’altezza dell’inizio del centro abitato di Rivalta.

Complessivamente il tatto stradale è lungo circa 600 metri e si divide in un primo tratto caratterizzato da una curva e una controcurva, mascherate da un vivaio in disuso, ed un rettilineo.

I raccordi con le viabilità esistente sono risolti con due intersezioni a rotatoria, che fungono anche da ‘porte urbane’ della frazione, soprattutto quella su via della Repubblica che raccoglie anche il traffico in transito su via Conforti.

La nuova viabilità è una strada di Categoria E – urbana di quartiere – con corsie di 3,50 metri (una per senso di marcia), banchine di 0,50 metri, una pista ciclabile della larghezza di 2,50 metri sul lato nord-ovest, un marciapiede della larghezza di 1,50 metri sul lato sud-est per un totale di piattaforma stradale di 12 metri.

Altri interventi di progetto inclusi nell’appalto riguardano le sistemazioni degli incroci esistenti fra via della Repubblica e le vie Arfini e Bedeschi con mini-rotatorie ricavate quasi totalmente all’interno dello spazio pavimentato esistente.

Il quadro economico dell’intervento prevede un investimento di oltre 3 milioni di euro.