Avviso pubblico per la concessione dello stadio Ricci di Sassuolo

È stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’Avviso pubblico esplorativo “per la concessione dell’impianto sportivo denominato stadio “Enzo Ricci”. L’avviso riguarda l’affidamento della concessione in uso e gestione del complesso sportivo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e destinato prevalentemente al gioco del calcio agonistico.

La concessionaria dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento degli impianti nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari anche comunali, adottate ed adottande.

La durata della concessione, è stabilita in 4 anni, con decorrenza dal 1 agosto 2024 fino al 31/7/2028 è prevista la possibilità di rinnovare la convenzione per ulteriori 4 anni, previa adozione di atto deliberativo espresso da parte del Comune di Sassuolo.

Per la concessione in uso e gestione è previsto a carico del concessionario un canone annuo da versare al Comune di Sassuolo di € 12.000,00 oltre iva, pari ad € 48.000,00 oltre iva per tutta la durata del contratto.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire al Comune di Sassuolo in plico sigillato consegnato al Servizio Protocollo del Comune di Sassuolo, in Via Fenuzzi, 5 entro le ore 12.00 di lunedì 22 gennaio 2024.