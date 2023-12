6 km di catene luminose e addobbi natalizi non sicuri sequestrati dalla Finanza di Bologna

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nei giorni scorsi hanno intensificato, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, l’attività di ricerca e repressione del commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riguardo alla commercializzazione di catene luminose e decorazioni, atteso l’avvicinarsi delle festività natalizie.

L’attività info-investigativa espletata dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna ha portato all’individuazione di un esercizio commerciale avente per oggetto la vendita di prodotti per la casa in genere, riconducibile ad un cittadino di nazionalità cinese, al cui interno venivano commercializzati, tra gli altri, luminarie ed addobbi natalizi privi dei requisiti di Legge.

L’operazione svolta permetteva di sottoporre a sequestro oltre 6 km di catene luminarie, sprovviste di marchio CE e relativi certificati di conformità, nonché circa 9.000 decorazioni adesive per addobbi natalizi privi dei contenuti minimi e delle informazioni richieste dal codice del consumo (art. 6 del D.lgs. n. 206/2005). L’esercizio commerciale in questione è stato segnalato alla C.C.I.A.A. di Bologna per la comminazione delle relative sanzioni amministrative che possono arrivare fino a € 25.823,00.

L’intervento effettuato dalle Fiamme Gialle felsinee è il risultato di un costante impegno profuso nel contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti, teso a salvaguardare gli operatori economici onesti oltre che la salute dei consumatori.