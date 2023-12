Servizio idrico integrato: dal primo gennaio 2024 Arca nuovo gestore nella provincia di Reggio Emilia

Dal 1° gennaio 2024 ARCA S.r.l. è il nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Reggio Emilia, subentrando al precedente gestore IRETI S.p.A.

ARCA (Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua) è una società a partecipazione mista pubblica e privata, costituita dal Socio Pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A. e dal Socio Privato Operativo IRETI S.p.A. Nell’ambito delle attività relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA delegherà l’esecuzione di alcuni compiti operativi alla Società Operativa Territoriale IREN Acqua Reggio.

Per gli utenti l’avvio della nuova gestione non comporta alcun adempimento o formalità:

· I contratti di fornitura in essere passano automaticamente alla gestione di ARCA mantenendo le medesime condizioni già applicate da IRETI e definite sulla base della regolazione vigente;

· A partire dal 2024 le bollette saranno emesse da ARCA in continuità rispetto all’ultima fattura emessa da IRETI;

· Sarà mantenuto l’addebito permanente su conto corrente bancario o postale (SDD) ove già presente, in alcuni casi gli istituti bancari potrebbero contattare i propri clienti per la conferma del passaggio o per avvisare dell’attivazione;

· Rimangono inoltre invariati i riferimenti per il servizio clienti:

· Numero verde SERVIZIO CLIENTI: 800 969696 – attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 13:00

· Gli sportelli presenti sul territorio

· APP IRENYOU – rimangono disponibili l’area riservata e l’APP per gestire le utenze online. Il servizio è completamente gratuito.

Dal 1° gennaio 2024 il numero verde da utilizzare per segnalazione guasti e pronto intervento sarà 800977910: numero verde gratuito attivo 24 ore su 24 tutto l’anno.

Con l’inizio dell’operatività di ARCA, entreranno in funzione anche i nuovi sistemi informatici, che avranno bisogno di alcuni giorni di progressiva messa a regime. La piena operatività dei servizi per i clienti sarà garantita a partire da lunedì 8 gennaio.