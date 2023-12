San Felice sul Panaro: approvato il bilancio di previsione e il Dup

Lo scorso 20 dicembre il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha approvato il bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione (Dup) del triennio 2024-2026.

«Non abbiamo aumentato né imposte e né tariffe – spiega l’assessore al Bilancio Gian Paolo Cirelli – e ci preme sottolineare che sono stati rispettati tutti i tempi tecnici, cosa che non avveniva da anni, per cui il bilancio è stato approvato entro dicembre, evitando l’esercizio provvisorio. Trattandosi di un preventivo non abbiamo potuto tenere conto delle effettive entrate dello Stato e del fondo Imu per gli immobili ancora inagibili a seguito del sisma 2012, di cui non siamo ancora a conoscenza». L’importo delle spese correnti, per il 2024, ammonta a 9.803.876 euro, una cifra in diminuzione rispetto agli anni precedenti, a seguito del calo del costo delle utenze dovuto al Project Financing stipulato con la società A e B Energie del gruppo Aimag che gestirà il servizio di pubblica illuminazione del Comune, fornendo inoltre gli investimenti necessari per tutta la rete. I costi relativi al personale sono di 1.361.721 euro, mentre sono previsti trasferimenti per 2.716.000 euro in favore dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, destinati a coprire le spese di servizi nevralgici quali sociale, scuola, trasporti, minori e diversamente abili. Per la manutenzione e il mantenimento degli stabili sono destinati 1.067.000 euro, mentre la somma stanziata per il saldo delle rate di mutui ammonta a 1.304.000 euro per il solo 2024. «Per la gestione del verde abbiamo previsto 218.000 euro – prosegue Cirelli – mentre in ambito Pnrr sono in corso di realizzazione e programmazione lavori di potenziamento digitale, installazione di nuovi punti luce, efficientamento energetico, messa in sicurezza di edifici e della viabilità per 1.942.000 euro. Nell’ambito della ricostruzione segnaliamo l’avanzamento dell’iter procedurale per il recupero sismico della Torre dell’Orologio e del Teatro Comunale; il Palazzo Municipale è in attesa di definizione del curatore fallimentare, Torre Borgo, Rocca ed ex Scuole elementari sono in avanzata fase di programmazione. Opere in gestione esterna come la Casa della Comunità e la nuova Caserma dei Carabinieri sono in normale avanzamento di lavorazione/programmazione».