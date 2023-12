Reggio Emilia, trova la sua bici rubata in vendita online e allerta la Polizia di Stato

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato per quanto riguarda il contrasto dei furti che, soprattutto nel territorio reggiano, spesso riguardano le biciclette di valore. Nella mattina di sabato scorso, 16 dicembre, gli operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia venivano contattati da un cittadino reggiano che riferiva di sospettare di avere trovato la sua bicicletta “mountain bike”, rubata qualche mese prima, messa in vendita su una nota piattaforma di acquisti online.

Preso atto della situazione gli investigatori decidevano di contattare il profilo del venditore e fissare un appuntamento per poter visionare e successivamente acquistare la bicicletta messa in vendita. È importante che i cittadini si rivolgano, sempre, alla Polizia senza prendere iniziative che possano mettere a repentaglio la loro incolumità che, comunque, è sempre più importante di qualsiasi oggetto.

Gli operatori della Squadra Mobile predisponevano un mirato servizio di osservazione all’esterno di una abitazione di via Compagnoni, luogo scelto per l’incontro tra il presunto acquirente e l’autore dell’annuncio di vendita. Dopo qualche minuto di osservazione, gli investigatori notavano un soggetto che usciva dall’abitazione segnalata con al seguito la bicicletta del tutto simile a quella oggetto di furto.

A quel punto il soggetto, un 25enne italiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, veniva bloccato dagli investigatori e sottoposto a perquisizione personale; all’interno di una tasca del giubbotto veniva rinvenuto un involucro contenente un etto di sostanza stupefacente del tipo hashish. Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’hashish è stato sequestrato mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Si è trattato del secondo caso nell’ultimo mese a Reggio Emilia in cui, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, si è riusciti a rintracciare la bicicletta e restituirla al proprietario.

La Polizia di Stato e il Questore Giuseppe Maggese invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione per quanto concerne la custodia delle proprie biciclette, sempre di più prese di mira da parte dei malviventi. La tecnologia può venire in ausilio: installare un antifurto GPS, che possa permettere il rintraccio della bicicletta in caso di sottrazione, può essere un ottimo strumento per porre immediato rimedio ad un furto.