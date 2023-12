Provincia di Reggio Emilia in lutto per la scomparsa di Marina Zanetti

La famiglia della Provincia di Reggio Emilia piange la scomparsa di Marina Zanetti, spentasi ieri all’età di 63 anni. Storica dipendente della Provincia, dove era entrata nel 1980, sarebbe andata in pensione il prossimo primo gennaio. “Marina era una splendida persona ed una dipendente estremamente preparata, che con grande competenza e professionalità ha assicurato assistenza a tutti i colleghi che in questi anni sono andati in pensione”, la ricorda il presidente della Provincia Giorgio Zanni nell’esprimere il cordoglio suo personale e di tutto l’ente alla mamma Ada e al fratello Roberto.

Dopo aver lavorato fino al 1988 in una segreteria scolastica, a quei tempi gestite dalla Provincia, Marina Zanetti era passata al Servizio personale cominciando subito ad occuparsi di pensioni. Lo ha fatto, con grande impegno, per 35 anni: lei stessa avrebbe potuto lasciare il lavoro all’inizio di quest’anno, ma aveva preferito ritardare anche per favorire l’inserimento del personale che l’avrebbe sostituita. Sarebbe andata in pensione tra una decina di giorni, dal primo gennaio.

I funerali di Marina Zanetti si celebreranno sabato alla 13.45 con partenza dalla casa funeraria della Croce verde, dove da questa mattina è stata allestita la camera ardente, per il cimitero nuovo di Coviolo, dove verranno celebrate le esequie. La famiglia ha chiesto non fiori ma eventuali offerte all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro o alla Fondazione Madonna dell’Uliveto onlus.