Protocollo d’intesa tra DNA, GDF e UIF relativo agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza (GDF) e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno siglato, in data odierna, un nuovo protocollo d’intesa relativo agli scambi informativi in materia di segnalazioni di operazioni sospette, innovando e rafforzando, anche sotto il profilo della sicurezza, la cooperazione tra le quattro Istituzioni.

Le nuove intese – sottoscritte dal Procuratore nazionale, dott. Giovanni Melillo, dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, dal Comandante Generale della GDF, Generale C.A. Andrea De Gennaro e dal Direttore della UIF, dott. Enzo Serata – rinnovano le precedenti siglate nel 2017.

L’accordo mira ad accrescere l’efficacia complessiva dell’azione di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il nuovo Protocollo – garantendo la più ampia e tempestiva condivisione dei dati e delle informazioni secondo logiche improntate all’adozione dei più elevati presidi di sicurezza e di riservatezza, nel rispetto del segreto investigativo e della tutela dell’identità del segnalante – corrisponde altresì all’esigenza di semplificare e di razionalizzare gli scambi informativi e di una piena valorizzazione delle opportune sinergie istituzionali.