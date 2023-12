Proseguono a San Felice sul Panaro gli appuntamenti natalizi

Sabato 23 dicembre, in centro storico dalle 15 alle 19, “Babbo Natale sulla slitta” replica con animazione per i bambini, frittelle, gnocchi fritti, vin brulè e cioccolata calda. Ancora sabato 23, alle 18.30, in piazza Castello, concerto di Natale del “Trio Ama” accompagnato dalla fisarmonica di Matteo Tordiglione. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Palaround.

Nel gennaio del 2024, gli appuntamenti proseguono nei pomeriggi di sabato 6 gennaio, alle 15.30 al Centro Don Bosco, con la tombola dei Magi e domenica 7 gennaio al Palaround, ore 15.30, con la tombola dei bambini, accompagnata da frittelle, gnocchi fritti, vin brulè e cioccolata calda. Le iniziative sono organizzate dalla Pro Loco, in collaborazione con la Botteghe di San Felice, associazioni e volontari cittadini e il patrocinio del Comune. Pro Loco si è occupata anche delle suggestive decorazioni natalizie che abbelliscono il paese per rendere le festività cittadine ancora più uniche. Sono stati inoltri allestiti due selfie point per ragazzi e non solo, collocando una stella luminosa gigante in piazza Matteotti e una palla altrettanto grande in piazza Castello. «In questo modo – spiega Mariarosa Bellodi, presidente della Pro Loco – le nostre luci natalizie, attraverso i social, possono viaggiare ovunque e portare San Felice e il suo Natale in tutto il mondo».