Montecreto, riapre la strada provinciale 324

Giovedì 21 dicembre alle ore 17.00 riapre al transito la strada provinciale 324 “Passo delle Radici” in comune di Montecreto, in località Ponte rio re, che era chiusa dalla scorsa primavera, in seguito agli eccezionali eventi meteoclimatici del maggio 2023.

Il tratto viario era stata interessato da movimenti franosi e caduta massi, dalla scarpata a monte sulla sede stradale, tanto da rendere necessaria la chiusura della strada, al fine di consentire gli interventi di rimozione dei massi e la messa in sicurezza del versante mediante la rimozione delle parti rocciosi instabili.

L’intervento, dell’importo complessivo di 110mila euro, è stato realizzato dalla ditta Geo solution Garfagnana srl di Lucca e ha comportato il disgaggio puntuale di tutte le rocce presenti sul versante, il taglio degli arbusti con la pulizia dell’intero versante interessato e l’installazione di barriere di protezione e delle aree immediatamente circostanti, opportunamente ancorate al terreno.