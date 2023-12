Giuseppe Giacobazzi torna al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Natale in Osteria”

Dopo il grande successo di pubblico delle sei repliche andate in scena tra novembre e dicembre di Osteria Giacobazzi, lo spettacolo con Giuseppe Giacobazzi, insieme ad Andrea Vasumi, torna al Teatro Celebrazioni di Bologna nella sua versione natalizia intitolata Natale in Osteria, in programma sabato 23 dicembre alle ore 21.00.

Fucina di storie, aneddoti, atmosfere e umanità, lo show è un happening ogni sera diverso, in cui si alternano interviste, monologhi classici e nuovi, sperimentazioni, racconti di vita vissuta, performance degli ospiti invitati e qualche sorpresa.

Sul palco una decina di tavoli in stile osteria ospitano “personaggi di tutti i giorni”, presi casualmente tra il pubblico la sera stessa dello spettacolo, e un paio di visitatori passati a trovare il padrone di casa. Gli ospiti della serata natalizia sono l’ex divo, scrittore e mental coach Franco Trentalance e gli attori e comici Marco Dondarini, Davide Dal Fiume e Alberto Caiazza.

Durante lo spettacolo, unico e irripetibile, Giuseppe Giacobazzi sarà coadiuvato da Andrea Vasumi, nel ruolo di un aiuto oste dal fare svogliato e irriverente.