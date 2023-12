Straniero arrestato per cessione di eroina in zona Mercato Albani-Bolognina

La Polizia di Stato ha arrestato a Bologna un cittadino nigeriano per cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. Senza fissa dimora e richiedente protezione internazionale, il soggetto risulta essere stato più volte arrestato in passato per spaccio di stupefacenti.

A seguito di numerose segnalazioni di spaccio da parte dei residenti nel quartiere, si decideva di intraprendere un servizio di osservazione in zona Mercato Albani – Bolognina, svolto congiuntamente da personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. “Bolognina Pontevecchio”.

Nel corso del servizio, in via Nicolò Dall’Arca un soggetto era notato avvicinarsi ad alcuni ragazzi di etnia centro-africana. Il soggetto veniva quindi seguito sino in via Barbieri, dove era visto acquistare qualcosa. Presumendo una cessione di sostanza stupefacente, il personale interveniva fermando il presunto acquirente – italiano classe 1988 – trovato in possesso 1 pallina di eroina, e procedendo a bloccare anche il presunto spacciatore – nigeriano già noto agli Uffici – trovato in possesso di numerose banconote di piccolo taglio per un totale di quasi 300 €.

Il soggetto veniva quindi tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, si procedeva a trattenerlo presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima.