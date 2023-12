Intensificati i controlli interforze nella zona della Stazione Storica di Reggio Emilia

Nei giorni scorsi a Reggio Emilia, su disposizione del Questore, sono stati intensificati i controlli nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti. Durante questi controlli, personale del locale Reparto Prevenzione Crimine ha controllato un 45enne straniero, regolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di merce destinata al commercio, seppure sprovvisto di regolare licenza di vendita. Gli operatori della Polizia Locale di Reggio Emilia hanno quindi proceduto a sanzionarlo amministrativamente, mentre la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Durante l’attività di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della, Questura unitamente a personale della Polizia Locale con l’ausilio dell’unità cinofila di Castelnovo nei Monti, ha rinvenuto nelle aiuole dello Skate park di Piazzale Europa e in quelle di via Eritrea, cinque pezzi di sostanza solida di colore marrone che, in seguito all’indagine tecnica è risultata sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 69 grammi. Al termine dei necessari adempimenti la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

La Polizia Ferroviaria, impegnata nei controlli all’interno della Stazione Storica, al fine di contrastare la commissione di reati e fenomeni di disturbo alle persone ha identificato 43 persone. Anche una pattuglia della Polizia Stradale di Castelnovo Monti ha partecipato ai controlli, con un’attività mirata al contrasto delle infrazioni al codice della strada. In particolare sanzionando un automobilista perché sprovvisto di copertura assicurativa e della revisione mancante. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Personale della Guardia di Finanza, unitamente a personale dell’AUSL ha invece proceduto al controllo di un esercizio commerciale in Piazza Tricolore al fine di verificare eventuale sommerso da lavoro, e di un esercizio commerciale in piazzale Europa al fine di verificare corretta verifica periodica del registratore telematico. In entrambi gli esercizi non sono state riscontrate irregolarità.

Infine, ha contribuito ai controlli anche una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri al fine di contrastare fenomeni di degrado, in particolare nelle aree adiacenti la Stazione Storica. durante questi controlli venivano identificate 24 persone.

Complessivi i servizi svolti hanno permesso il controllo di 247 persone e di 4 esercizi pubblici.