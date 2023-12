Il Comune di San Prospero ha acquistato due automezzi elettrici

Grazie a un contributo di 65.000 euro ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, il Comune di San Prospero ha acquistato due nuovi automezzi ad alimentazione elettrica. Il finanziamento regionale è stato ottenuto attraverso il Bando per la concessione di contributi a favore di Comuni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto ambientale. Alla somma ottenuta è stato aggiunto un cofinanziamento del Comune.

L’auto elettrica acquistata presso la D.&G. Motors di Carpi è una Toyota Pro Ace City Verso e sostituirà la Fiat Punto a benzina di classe euro 3. L’automobile, che sarà utilizzata dal personale del Comune, è costata complessivamente 33.400 euro, di cui 25.000 finanziati dalla Regione e 8.400 dal Comune di San Prospero. Il furgone è un Goupil G6 acquistato presso l’azienda Exelentia Srl di Roma per un importo totale di 66.500 euro, dei quali 40.000 sono stati coperti dal finanziamento regionale e 26.500 dal cofinanziamento del Comune di San Prospero. Il mezzo sarà destinato ai cantonieri nello svolgimento delle loro mansioni. Il Vicesindaco Matteo Borghi e il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Prospero Mario Pisante hanno lavorato insieme riuscendo ad ottenere il massimo del contributo regionale previsto per questo bando.

“Voglio ringraziare l’Architetto Mario Pisante per l’ottimo lavoro svolto – commenta Matteo Borghi – Sono entusiasta per questo risultato, non solo perché siamo riusciti a ottenere il massimo del finanziamento dalla Regione, ma soprattutto perché questo nuovo acquisto rappresenta un grande passo in avanti per il Comune. Continueremo a impegnarci come abbiamo sempre fatto per tutelare l’ambiente e quindi la salute pubblica”.