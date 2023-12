I soci pubblici di BolognaFiere in merito alla quotazione in Borsa

BolognaFiere sbarca su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO) dopo una raccolta complessiva pari a 15 milioni di euro attraverso un aumento di capitale in opzione e il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di 1,25 euro.

“Con la quotazione in Borsa si apre una nuova fase per BolognaFiere e la nostra città. Un momento di grandi risultati raggiunti per Bologna” affermano i soci pubblici (Comune di Bologna, Camera di commercio, Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana).

“La Fiera è una realtà strategica per il nostro territorio che saprà attrarre nuove risorse per nuovi investimenti. Un percorso al quale come soci pubblici abbiamo creduto sin dall’inizio, che abbiamo sostenuto e che consentirà di aprirci sempre più al mondo, grazie anche alla partnership strategica con una realtà internazionale come Informa. Si tratta di un’operazione coerente con il piano industriale che come soci abbiamo condiviso e che dà garanzie al mantenimento delle competenze e della forza lavoro.

Un risultato per nulla scontato, soprattutto dopo gli ultimi anni della pandemia, che hanno fortemente messo in crisi l’intero settore. Da questa fase oggi usciamo tutti più forti, grazie anche all’impegno e alla coesione del sistema territoriale. Al management di BolognaFiere vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, certi che da questa operazione nasceranno nuove opportunità per Bologna e per il suo ruolo economico nazionale ed internazionale”.