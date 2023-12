Fiori e piante per Natale, prezzi e vendite stabili

Non è Natale senza un omaggio floreale, scelto sia per addobbare la casa che come regalo natalizio.

Assofioristi Confesercenti, da un sondaggio condotto presso le imprese associate di tutta Italia, conferma al primo posto la stella di Natale, regina indiscussa delle festività natalizie che quest’anno registra un incremento delle vendite del +15% rispetto allo scorso anno. Bene anche la prenotazione e la vendita dei ciclamini, rose, cactus di Natale e Amaryllis.

A Modena e provincia si conferma il trend nazionale, come spiega Daniele Marsigli, Presidente Assofioristi Confesercenti Modena e titolare del negozio “La casa del fiore” a Savignano sul Panaro: “Seppur percentualmente in leggero calo rispetto ai dati del sondaggio nazionale, la stella di Natale rimane la più venduta. È una pianta ornamentale e molto scenografica e soprattutto è una pianta italiana, quindi chi l’acquista contribuisce anche a sostenere la nostra filiera. Bene anche le vendite di ciclamini, rosa di Natale (Helleborus) mentre come fiori recisi, tra i più venduti ci sono gli Amaryllis e le rose con i brillantini”.

“I prezzi e le vendite sono stabili rispetto allo scorso anno ma, eventuali scostamenti, sia in positivo che in negativo si potranno registrare solo dopo Natale. Sicuramente, quello che possiamo già constatare è la voglia dei modenesi di acquistare un omaggio floreale e spesso si prediligono i negozi di prossimità proprio per l’esperienza, la professionalità e la cura del prodotto e della confezione, molto richiesta in questo periodo. Dai fiorai e dalle fioraie “sotto casa” si possono trovare i giusti prodotti e i consigli utili per mantenere le piante e i fiori a lungo oltre che un’ottima qualità” conclude Marsigli.