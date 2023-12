Spilamberto, approvato in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2024

Nel 2024 continueranno gli investimenti sul territorio: sono previsti la copertura fotovoltaica e i lavori di espansione dell’Istituto Comprensivo Fabriani, in particolare si interverrà per il 1° stralcio relativo all’edificio adibito a mensa e laboratori didattici. È in programma anche il primo step per la riqualificazione del tetto dell’Asilo Nido Le Margherite che inizierà nel 2024 e proseguirà nel 2025. Sulla Sipe invece grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna di 6.000.000 di euro (PNRR) proseguiranno la bonifica bellica e l’iter per la bonifica ambientale. La conclusione di queste opere è prevista per il 2026.

Nel 2024 inizierà la costruzione del palazzetto al centro sportivo I° Maggio, si inizierà la ristrutturazione degli spogliatoi e verrà concluso il centro polifunzionale per le famiglie a San Vito. Per il prossimo anno ricordiamo anche il 1° stralcio dei lavori della pista ciclabile in via San Vito. Proseguirà il percorso di progettazione relativo alla rotatoria tra via Santa Liberata e la SP623. Nel 2024 inaugurerà il nuovo canile (in corso di collaudo), che ha avuto un costo di circa 630.000 euro (più 50.000 euro per gli arredi). Ricordiamo che la realizzazione dell’opera è stata possibile grazie alla donazione di Gloria Nadia Gori (140.000 euro).

A proposito del Centro Sportivo 1° Maggio ricordiamo che con una delibera approvata dal Consiglio è stata ampliata la superficie destinata a deposito di ghiaie in via Macchioni. Questo consentirà all’azienda Frantoio Fondovalle di aumentare la produzione di materiale riciclato derivante dagli scarti di lavorazione delle demolizioni e ricostruzioni edili. Il deposito è su un terreno già oggetto di precedenti escavazioni. Come compensazione il privato realizzerà il 1° stralcio della nuova palestra del Centro Sportivo 1° Maggio per un importo di 758.500 euro. Non è prevista alcuna escavazione aggiuntiva da parte di Frantoio Fondovalle.

Nel 2024 proseguirà anche l’impegno per organizzare diversi eventi sul territorio: in primis la Fiera di San Giovanni e Mast Còt poi “Spilamberto En Plein Air” che porterà ancora una volta eventi di tutti i tipi in paese. Procede anche il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale spilambertese con l’allestimento del nuovo magazzino archeologico, passo indispensabile per il trasferimento dell’Antiquarium nei locali di via Casali (ex sede temporanea del Comune).