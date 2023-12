Il Natale non stop di Telefono Amico

I volontari di Telefono Amico Modena saranno impegnati in una non stop natalizia di ascolto: risponderanno infatti, come tutti gli altri volontari di Telefono Amico Italia, al numero unico nazionale 02 2327 2327 ininterrottamente dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 24 del 26 dicembre. Durante le festività, chi sta affrontando un momento di profonda fragilità interiore può sentire amplificato il senso di vuoto, di solitudine, di sconforto. Per questo motivo si vuole incrementare al massimo il sostegno, la presenza, per chiunque ne abbia bisogno. Come sempre il servizio è completamente anonimo.

Nel frattempo continuano a crescere le richieste di aiuto: dalle 4.379 del 2022 si è passati alle 5.898 del 2023 fra telefonate, contatti mail e WhatsApp.

Sono numeri in continua crescita, se si pensa che nel 2019 erano appena 2.061, nel 2020 toccavano quota 2.464 e nel 2021 arrivavano a 3.783.

“Viviamo in un contesto nel quale la fragilità emotiva è accentuata – spiega il Presidente di Telefono Amico Modena Osvaldo Mussatti – ma, allo stesso tempo, emergono segnali positivi di apertura alla condivisione delle proprie difficoltà, segno di una crescente consapevolezza e accettazione della necessità di supporto psicologico e sociale. Il nostro è un servizio di ascolto attivo, ogni anno facciamo nuovi corsi per aspiranti volontari perché da noi c’è sempre spazio per chi vuole ascoltare”.

Fra i problemi prevalenti proposti agli operatori volontari ci sono la malattia psichica e il disagio psicologico ma sono molti forti anche stati di profonda tristezza, solitudine e ogni tipo di problematica individuale.

Chi si rivolge al servizio tramite telefono è prevalentemente di sesso maschile (circa il 56%) mentre la fascia di età più rappresentata è quella 56/65 anni. Più giovane (19/25 anni la fascia più attiva) e femminile (57,94%) l’accesso tramite WhatsApp, ancor più il contatto via mail: 61,70% donne, fascia d’età prevalente 15/18 anni.

Telefono Amico è una organizzazione di volontariato che vuole aiutare le persone a superare le tensioni emotive e a far ritrovare benessere nelle relazioni personali; promuove la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute emozionale e di contrasto alla solitudine.

Offre un servizio anonimo, indipendente da ideologie politiche e religiose, nel rispetto delle idee e del disagio di chi chiama. È componente del comitato internazionale di Ifotes (International Federation of Telephone Emergency Service), l’organizzazione internazionale che riunisce le helpline in Europa e nel mondo.