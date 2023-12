Il Comune di Vergato festeggia le nozze d’oro

Sabato 16 dicembre, presso la Sala Consiliare del Municipio, si è tenuta la cerimonia di consegna delle pergamene-ricordo alle coppie di cittadini residenti nel Comune di Vergato che, nel corso del 2023, hanno festeggiato le Nozze d’Oro dopo cinquant’anni di matrimonio.

Su un totale di 23 inviti hanno partecipato alla cerimonia una quindicina di coppie, alcune delle quali accompagnate da figli e nipoti. Al termine della consegna delle pergamene è seguito un piccolo rinfresco con lo scambio degli Auguri di Natale.