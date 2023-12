Festività Natalizie, variazione apertura servizi Ausl Reggio

CUPTEL

Da mercoledì 27 dicembre fino a venerdì 5 gennaio 2024 il servizio di prenotazione telefonica CUPTEL 0522 391522, per tutte le prenotazioni in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale risponderà dalle ore 8:30 alle ore 14:15 dal lunedì al venerdì. Le prenotazioni possono essere effettuate anche attraverso i seguenti canali: CupWeb, Fascicolo Sanitario Elettronico, Farmacie aderenti al servizio Farmacup, dai medici di medicina generali che aderiscono al servizio Medicup, agli Sportelli Cup presenti sul territorio. Non sono invece previste variazioni orarie rispetto all’apertura di sportelli cup/saub/centri prelievo.

SANTA MARIA NUOVA

Gli sportelli dell’URP dell’Arcispedale nei giorni dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 compresi, chiuderà alle ore 13.30.

PRE RICOVERO CHIRURGICO chiusura sportelli al primo piano del Santa Maria Nuova sabato 23 e sabato 30 dicembre.

SCANDIANO:

Salute Donna Scandiano: nessuna chiusura

Salute Donna Castellarano: chiude dal 22 dicembre al 5 gennaio compresi

Salute Donna Rubiera: chiude dal 23 dicembre al 5gennaio 2024 compresi

Latte e Coccole: nessuna chiusura

Pediatria di Comunità: chiude sabato 23 e sabato 30 dicembre

CIP: chiude i pomeriggi del 27 e 28 dicembre

GUASTALLA:

Cup/Saub: Nessuna chiusura/riduzione

Punti Prelievo: Nessuna chiusura/riduzione

Salute Donna: Chiuso sabato 30 dicembre

Pediatria di Comunità – Vaccinazioni pediatriche: aperto solo su appuntamento nelle mattine del 27, 28, 29 dicembre, 3 e 5 gennaio 2024.

Specialistica ambulatoriale: 16, 23 e 30 dicembre attivi solamente gli ambulatori infermieristici.

Ambulatorio Disturbi cognitivi Guastalla: chiuso 2 gennaio, 3 gennaio, 4 gennaio 2024

Sid Guastalla: nelle giornate festive infrasettimanali osserva l’orario di apertura dei festivi (solo la mattina dalle 7 alle 13 e solo per urgenze).

MONTECCHIO

nessuna variazione

CASTELNOVO MONTI:

nessuna variazione

CORREGGIO:

Nessuna chiusura tranne Pediatria di Comunità dal 27 al 30 dicembre.

POLIAMBULATORI CASTELNOVO SOTTO:

chiusi il 30 dicembre