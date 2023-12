Cinque ragazzi disabili inseriti in attività sportive inclusive grazie alla cooperativa Azzurra di Scandiano

La cooperativa Azzurra di Scandiano permetterà a cinque famiglie di partecipare ai percorsi di All Inclusive Sport, il progetto provinciale per l’inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva.

Nei giorni scorsi la coop Azzurra, storica realtà che gestisce i campi da tennis, le piscine e altre strutture sportive scandianesi, ha formalizzato una consistente donazione economica al progetto All Inclusive Sport: grazie a questa somma, nell’anno sportivo 2023/24 cinque giovani scandianesi con disabilità potranno partecipare ad attività sportive pomeridiane con i loro coetanei, impegnandosi nella disciplina scelta e, per la prima volta, entrando a far parte a tutti gli effetti di una squadra locale. Non lo faranno da soli, ma accompagnati e monitorati dai tutor e dagli esperti di All Inclusive Sport. E tutto grazie al sostegno di coop Azzurra, al suo contributo economico, e alla fondamentale collaborazione con consolidate associazioni sportive impegnate nel territorio, Polisportiva Scandianese, SSD Taiji Kase, Valorugby e Pallacanestro Scandiano.

“Una cooperativa come Azzurra, che ha come fine statutario la promozione dell’attività sportiva e che ha fatto propria l’istanza solidaristica che è alla base della cooperazione, non poteva non impegnarsi concretamente in un progetto che ha come scopo il permettere ai giovani con disabilità di entrare a far parte di un’associazione sportiva e di praticare sport insieme ai coetanei”, spiegano ora i dirigenti di Azzurra.

La scelta è caduta in maniera naturale su All Inclusive Sport, un progetto ormai radicato nel territorio reggiano, coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato CSV Emilia, che permette ai bambini e ai ragazzi con disabilità di praticare la disciplina preferita insieme ai coetanei, che spesso diventano anche amici, promuovendo la cultura dell’inclusione e delle differenze attraverso lo sport di base.

Questo sforzo condiviso vede la partecipazione della Medicina dello Sport e della Neuropsichiatria dell’AUSL, dei comitati degli enti di promozione sportiva, delle amministrazioni locali, delle associazioni di volontariato e di oltre 100 società sportive, 50 tutor, centinaia di famiglie. Scandiano è da tempo in prima fila in questo cammino, nel giugno 2023 ha ospitato la bella festa di fine stagione sportiva con centinaia di partecipanti.

Ed è solo il primo passo. Per proseguire con il progetto è fondamentale garantire una formazione costante per i componenti delle società sportive e per i tutor che affiancano i ragazzi. Nel corso del 2023, Scandiano ha ospitato diversi momenti formativi, grazie alla collaborazione tra il Comune, l’associazione Il Mucchio, che ha fornito la base logistica per la festa e messo a disposizione una donazione, e il coordinamento del progetto.

L’impegno scandianese ora si amplia grazie a coop Azzurra, al suo generoso sostegno e alla collaborazione con Polisportiva Scandianese, SSD Taiji Kase, Valorugby e Pallacanestro Scandiano. Un ampliamento del discorso che permetterà di coprire i costi per altri cinque inserimenti per un’intera stagione sportiva. “Auguriamo pieno successo a questo nuovo e qualificante progetto, che conferma l’attenzione di Azzurra ai temi dell’inclusione, attenzione che si era già manifestata col contributo determinante alla realizzazione del Parco inclusivo Andrea Gigio Torelli”.