Sostenibilità, raccolta differenziata e rapporto con le scuole i temi del consiglio di sede Lapam Confartigianato di Fiorano

L’importanza della sostenibilità, sia ambientale che sociale che economica. La sensibilizzazione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il rapporto con le scuole e tutto il territorio. Sono questi i temi affrontati durante l’ultimo consiglio di sede Lapam Confartigianato di Fiorano a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Lapam Confartigianato Gilberto Luppi e il Sindaco del comune Francesco Tosi.

Il primo tema affrontato dal consiglio è stato l’annuncio ai presenti della sigla e della sottoscrizione da parte dei comuni e delle parti sociali del “Patto per il clima e il lavoro nel Distretto Ceramico”. «Il patto – informa il Presidente Lapam Confartigianato di Fiorano Ercole Leonardi – presuppone un impegno da parte delle imprese in merito alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Con questo patto poniamo l’accento sull’importanza da parte delle attività di adottare fonti energetiche rinnovabili come, ad esempio, i pannelli fotovoltaici».

Tra gli argomenti trattati durante l’incontro anche la situazione della raccolta differenziata, tuttora da continuare a monitorare e valutare quotidianamente ma che pare aver superato le fasi di criticità iniziali.

Il presidente Lapam Confartigianato di Fiorano Ercole Leonardi ha rimarcato il successo dell’edizione 2023 di MoRe Impresa Festival e Manifatture Aperte, facendo eco alle parole del presidente Lapam Gilberto Luppi, sottolineando l’importanza di continuare a investire nel rapporto con le scuole del territorio. «Oltre 2500 studenti e più di 60 imprese complessivamente coinvolte – spiega Leonardi –: sono numeri importanti e bisogna ringraziare le aziende coinvolte e le scuole partecipanti, ma anche l’associazione che ha messo in moto una macchina non indifferente, che ha permesso agli imprenditori di mostra l’orgoglio e la passione con cui portano avanti il loro lavoro quotidianamente agli studenti. La volontà dell’associazione è quella di proseguire investendo e formando i giovani delle scuole come già effettuato da diversi anni su tutto il territorio provinciale, estendendo e coinvolgendo anche le scuole medie. In questo senso è importante anche la collaborazione con gli altri enti del territorio, per fornire alle scuole attrezzature moderne e funzionali che permettano di formare i ragazzi per il mondo del lavoro».

«Ringrazio Lapam Confartigianato per l’invito al consiglio – conclude il Sindaco Francesco Tosi –: si tratta di un momento sempre importante di confronto tra amministrazione e un’associazione che è uno dei punti di riferimento per tutto il territorio. Voglio aggiungermi ai complimenti per la 4^ edizione del MoRe Impresa Festival e per la 2^ edizione di Manifatture Aperte, due progetti molto importanti per evitare di scindere due mondi che devono essere inevitabilmente connessi come quello della scuola e quello del lavoro. Si è trattato di un’iniziativa unica sul territorio e davvero molto importante. Ampliando l’orizzonte, colgo l’occasione per ringraziare l’associazione per avermi sempre coinvolto in questi dieci anni di mio mandato: quando sono arrivato l’indebitamento del Come superava la soglia dei 25 milioni di euro, mentre nel 2024 ammonterà a 5 milioni e 400 mila euro. Questo permetterà al mio successore di ricorrere a nuovi finanziamenti al fine di investire in infrastrutture nel territorio di Fiorano. Ma solo grazie a un coinvolgimento di tutti gli attori sociali del territorio, Lapam in primis, si potrà continuare a crescere come collettività».