Scende dall’auto in panne: investito e ucciso nella notte a Granarolo

Rimasto senza carburante, è sceso dall’auto ed è stato investito da un’altra autovettura. E’ successo la scorsa notte intorno alle 3:30 sulla Trasversale di Pianura a Granarolo dell’Emilia. Pare che la vittima, un 37enne residente nella Bassa, si fosse incamminato lungo la strada buia, senza giubbotto catarifrangente. L’automobilista che lo ha investito ha proseguito la marcia, ma arrivato a casa ha chiamato i carabinieri per raccontare quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente è arrivato il 118, con ambulanza e automedica, ma per il 37enne non c’era nulla da fare. L’investitore, un 63enne, è stato denunciato a piede libero con le accuse di omicidio stradale e fuga a seguito di omicidio stradale.