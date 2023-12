Nello scantinato una piantina di marijuana e dell’hashish: 39enne denunciato a Reggio Emilia

Nella tarda mattina di sabato 16 dicembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in un condominio di via Verdi, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa relativa alla presenza di un soggetto estraneo e sospetto.

Sul posto gli operatori, dopo aver preso contatti con il richiedente, intercettavano la persona considerata sospetta che, alle domande in merito alla sua presenza, riferiva di essere il figlio di una signora che abitava in quel condominio. Al fine di avvalorare la propria versione, l’uomo invitava gli agenti a salire presso l’abitazione dove effettivamente abitava insieme all’anziana madre che confermava la versione del figlio.

Nel corso dell’intervento entrava nell’abitazione un altro soggetto, un 39enne extracomunitario, che alla vista degli agenti con una mossa repentina tentava di lasciare in fretta l’appartamento. A quel punto gli operatori fermavano il soggetto che si mostrava spaventato, tremolante e con una eccessiva sudorazione e, insospettiti da questo atteggiamento, decidevano dapprima di identificarlo per poi effettuare una perquisizione sia personale che locale.

Nel corso della perquisizione gli agenti notavano un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno di una cantina e, dopo aver chiesto all’uomo di potervi fare accesso, rinvenivano una piantina di sostanza stupefacente del tipo marijuana posta all’interno di un cestino e circondata da due lampade che costituivano una sorta di sistema di illuminazione.

Sempre all’interno dello scantinato, inoltre, gli agenti rinvenivano tre pezzi di sostanza solida di colore marrone, accertato poi essere sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 13 grammi.

Al termine degli accertamenti di rito e in considerazione di quanto rinvenuto all’interno dello scantinato, il 39enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre la piantina di marijuana e l’hashish rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.