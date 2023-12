Il Virginia State Gospel Choir mercoledì al Teatro Celebrazioni di Bologna

Una serata con le sonorità black del Virginia State Gospel Choir per entrare nell’atmosfera natalizia. È il concerto proposto al Teatro Celebrazioni di Bologna, mercoledì 20 dicembre alle ore 21.00, con uno dei cori più attivi e rinomati della scena gospel statunitense, che torna in Italia dopo sette anni dal suo ultimo tour europeo.

Fondato nel 1971 e con un’imponente presenza scenica, il Virginia State Gospel Choir è composto da 30 giovani musicisti laureati alla Virginia University e da solisti di altissimo livello. Diretto da Perry Evans, il Coro propone un repertorio che spazia dai brani della tradizione spiritual e gospel a pagine più contemporanee, il tutto mescolato a sonorità afroamericane, rhythm & blues e soul, e in cui si uniscono ritmo, sentimento religioso e gioia.

Vincitore nel 2012 del premio del pubblico al “Verizon’s How Sweet The Sound”, il Virginia State Gospel Choir è diventato conosciuto a livello internazionale a partire dal 1992 grazie alla direzione artistica di James Holden. Da allora ha calcato alcuni dei palcoscenici più prestigiosi americani ed europei e collaborato con artisti del calibro di Cheryl “Coko” Clemons del gruppo SWV, Tye Tribbett, Earnest Pugh, Hezekiah Walker, JJ Hairston & Youthful Praise, il duo Mary Mary e la poetessa Nikki Giovanni. Nel 2013 è stato inoltre applaudito calorosamente da milioni di telespettatori all’America’s Got Talent.

051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it