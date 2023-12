Furto in tabaccheria a Reggio Emilia

Poco dopo le 8.30 di questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati dalla titolare, sono intervenuti in via Mercadante a Reggio Emilia per un sopralluogo di furto all’interno di una tabaccheria. Ignoti ladri, dopo aver sfilato il pannello in vetro della porta d’ingresso si sono introdotti nei locali asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, sigarette e probabilmente tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci, tutto in corso di inventario. Sulla vicenda i carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.