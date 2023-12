Controlli della Polizia di Stato su strade ed autostrade: nel modenese due denunce per guida in stato di ebbrezza

La Polizia di Stato, impegnata in specifica attività di prevenzione e contrasto al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro di patente.

Nella notte di sabato 16 dicembre scorso, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Modena, in servizio di viabilità ordinaria lungo via Emilia Ovest, ha fermato un’autovettura per un controllo. Il conducente, un 41enne italiano, in evidente stato di alterazione psico fisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche, è stato sottoposto a prova alcotest, che ha confermato un tasso pari a 0,99 g/l, superiore a quello consentito.

Sull’autostrada A/1, invece, una pattuglia della Sottosezione di Modena Nord – durante un controllo di Polizia – ha accertato sempre tramite alcotest, che il conducente di un autocarro, un cittadino straniero di 39 anni, stava guidando in stato di ebbrezza alcolica, in quanto la prova alcolemica effettuata ha restituito un valore di 2,11 g/L alla prima rilevazione e di 2,04 alla seconda.