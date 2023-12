Altri tre Open Day per la vaccinazione contro il COVID 19 nel reggiano

Vista l’ottima adesione agli Open Day che si sono svolti in tutti i Distretti della provincia, l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia organizza tre ulteriori appuntamenti, senza necessità di prenotazione, a Guastalla, Reggio Emilia e Scandiano.

Si ricorda che la dose di richiamo è consigliata per tutta la popolazione over 12 anni ed è fortemente raccomandata alle persone considerate fragili perché portatrici di patologie croniche e a quelle rientranti nella fascia di età over 60.

Agli Open Day si accede senza prenotazione e si potrà chiedere di ricevere anche la vaccinazione antinfluenzale:

, mercoledì 20 dicembre, Servizio di Igiene pubblica, Pad. Ziccardi, via Amendola, 2; dalle alle , Scandiano, venerdì 22 dicembre, Servizio di Igiene pubblica, via Martiri della Libertà, 8; dalle 9 alle 13.

Al di fuori degli Open Day è possibile vaccinarsi: