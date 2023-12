Vìola il divieto di avvicinamento a una donna: arrestato a Castelfranco Emilia

Nella serata di ieri 16 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne, ritenuto responsabile del reato di “violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa”.

L’uomo, già tratto in arresto nel 2022 per maltrattamenti e lesioni personali nei

confronti dell’ex convivente, e per questo sottoposto in atto alla misura sopracitata, ha cercato di entrare fisicamente in contatto con la persona offesa all’interno di un locale in cui la donna si intratteneva.

La donna ha allertato telefonicamente i Carabinieri che, intervenendo, hanno sorpreso effettivamente l’interessato nell’intento, motivo per cui lo hanno accompagnato in caserma e quindi dichiarato in stato di arresto, traducendolo al carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.