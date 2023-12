Paura ieri in centro a Modena per un incendio in un negozio di oggettistica

Momenti di paura ieri pomeriggio in pieno centro storico a Modena. Verso le 16.30, in via Santissima Trinità al civico 20 si è sviluppato un principio di incendio in un negozio di oggettistica. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme anche all’interno dei locali della stessa attività.

Dopo pochi minuti, verso le 17.15, e a pochi metri di distanza un auto parcheggiata ha preso improvvisamente fuoco in via Camatta e l’arrivo dei pompieri già in zona ha permesso di estinguere le fiamme immediatamente.