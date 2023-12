Finisce in pareggio tra Udinese e Sassuolo (2-2)

Sfida delicatissima quella al Bluenergy Stadium di Udine nel quale gli ospiti arrivavano con la necessità di interrompere una serie negativa tra risultati e accadimenti.

Udinese e Sassuolo si sono già incontrate per 20 volte prima di questo match con un saldo vittorie a favore dei friulani (otto vittorie contro le quattro dei neroverdi e otto pareggi).

Questi gli undici mandati in campo dal primo minuto da Alessio Dionis per il suo 4- 3- 2 – 1. Consigli in porta, Pedersen, Ferrari, Elic e Toljian e poi Henrique, Boloca, Laurietè, Thortved, Berardi con Pinamonti in avanti.

Al Minuto 36’ nonostante un approccio migliore del Sassuolo alla partita sono i padroni di casa con Lorenzo Lucca (lasciato indisturbato da Ferrari) che nemmeno deve saltare per mettere di testa il pallone nella rete difesa da Consigli su assist di Pereyra.

Ancora una volta un Sassuolo costretto a recuperare. Dopo l’assist vincente per Lucca, nella ripresa al 55’ sempre Pereyra si è tolto la soddisfazione di siglare la seconda rete per il raddoppio dei padroni di casa.

L’impresa per gli uomini di Dionisi si è fatta ancora più complessa di quanto apparisse alla vigilia. Almeno con le situazioni di gioco il Sassuolo ha rivisto uno spiraglio di luce con il cartellino giallo che l’intervallo della VAR trasforma in rosso ai danni di Payero per un brutto intervento ai danni di Erlic al 57’. Un fallo di Ebosele su Pinamonti in area ha prodotto un calcio di rigore a favore del Sassuolo trasformato dal dischetto poi da Domenico

Berarardi, il Sassuolo ha così accorciato le distanze al 75’.

La traversa mantiene in vantaggio l’udinese al minuto 82 dopo il colpo di testa da centro area di Samuele Mulattieri (subentrato a Pedersen al 71’). Due minuti dopo è invece il palo destro della porta di Silvestri ha dire no al colpo di testa di Matteo Ferrari da posizione ravvicinata.

A due minuti dal 90’ Kabasele atterra Mulattieri sulla sinistra dell’area di rigore e secondo calcio di rigore per il Sassuolo che con il solito Berardi dagli undici metri, aggancia il pareggio. Aggiornando il conteggio i pareggi tra le due salgono a nove, mentre i punti in classifica per il Sassuolo sono a oggi 16, ancora tanta strada da fare per l’obiettivo dei 40 in stagione.

Claudio Corrado