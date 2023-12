Trovato con 36 grammi di hashish e un coltello, 45enne denunciato

pomeriggio dello scorso 14 dicembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto presso i Chiostri di San Pietro a seguito di una segnalazione pervenuta alla Locale Sala Operativa di una possibile attività di spaccio.

Giunti immediatamente sul posto gli operatori notavano un soggetto che, alla vista delle Volanti, con un’azione repentina lasciava cadere degli involucri e tentava di allontanarsi a piedi ma veniva prontamente bloccato dagli agenti intervenuti.

Gli involucri venivano subito recuperati e, grazie a specifici accertamenti, si appurava contenessero sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 36 grammi.

Immediatamente si procedeva ad una perquisizione personale del soggetto, un 45enne italiano con precedenti in materia di stupefacenti, riuscendo a rinvenire un bilancino di precisione, del materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente nonché un coltello a farfalla di cui l’uomo non forniva alcuna giustificazione.

Al termine degli accertamenti di rito e sulla base di quanto detto sopra, il 45enne veniva deferito in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, mentre la sostanza stupefacente e il coltello venivano immediatamente posti sotto sequestro.