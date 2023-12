Studenti e Carabinieri allestiscono l’Albero di Natale e parlano di legalità insieme a un’ospite occasionale

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza, in occasione dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità tra i giovani, hanno ricevuto gli studenti bolognesi dei seguenti Istituti Comprensivi: I.C. 8 “Guido Guinizelli”, I.C. 17 “Gandino Guidi”, I.C. 18 “De André” e I.C. 19 “Cremonini Ongaro”.

Accompagnati dai rispettivi insegnanti nella caserma di via Galliera, gli studenti hanno ascoltato i consigli dei Carabinieri sull’uso consapevole dei social network e soprattutto l’importanza e il valore del rispetto per il prossimo, in considerazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra i giovani.

È stata una lezione diversa rispetto a quelle tradizionali e al posto della cattedra e dei banchi, ad unire i giovani ai Carabinieri, è stato l’albero di Natale che gli studenti hanno decorato con dei manufatti che avevano fatto a scuola, tra cui stelle, palle e personaggi del presepe, caratterizzati dai colori tipici dell’Arma dei Carabinieri, unitamente alla trasparenza, come simbolo di purezza giovanile.

Un ospite occasionale che si trovava a transitare in zona ed è stato invitato a partecipare all’evento dai Carabinieri, è stato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, Dottor Giuseppe Amato che ha contribuito a trasmettere ai giovani il valore della legalità.