Magliette e palloni della Nazionale di calcio ai bambini ricoverati al Ramazzini

Mattina a tinte azzurre nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, dove ha fatto tappa l’iniziativa “Natale in Pediatria” promossa dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC Emilia Romagna e dalla Regione Emilia-Romagna.

Magliette della Nazionale, palloni, zaini, gagliardetti e altri gadget degli Azzurri sono stati portati in dono ai bambini ricoverati da una delegazione composta dal coordinatore regionale FIGC Massimiliano Rizzello, con il collaboratore Fausto Franchini e il presidente CRER LND Simone Alberici, e dal capo della Segreteria Politica del Presidente della Regione Giammaria Manghi, che ha portato il saluto del presidente Stefano Bonaccini. Ad accoglierli, insieme al Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, il Direttore della Pediatria di Area Nord Francesco Torcetta con il personale del reparto e Giovanni Andreoli della Direzione sanitaria del Ramazzini.

Visibilmente emozionati, i piccoli pazienti hanno apprezzato i doni ricevuti, in rappresentanza simbolica di tutti i bambini seguiti dalla Pediatria dell’Ospedale di Carpi.

“Grazie a FIGC e Regione per aver scelto di portare questo momento di spensieratezza e felicità ai bimbi ricoverati al Ramazzini – sottolinea il dottor Torcetta –. Un’iniziativa, quella che lega sport e salute, che fa bene al cuore, anche dei nostri professionisti: la vicinanza e le dimostrazioni di affetto sono il modo migliore per alleviare tutti gli sforzi e i sacrifici che compiono quotidianamente per assicurare assistenza e cure di qualità ai pazienti”.