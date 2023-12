Frontale questa mattina a Masone, ferita una 25enne

Un incidente stradale si è verificato verso le 8.00 di oggi lungo la SS 9 – Via baccone – in località Masone del comune di Reggio Emilia, tra una Lancia y condotta da una 25enne di Reggio Emilia che andava in direzione Reggio Emilia e un autocarro Fiat Iveco condotto da un 66enne residente a Reggio Emilia, diretto nel senso opposto, che si sono scontrati frontalmente.

A seguito del sinistro la conducente della Lancia Y riportava lesioni venendo condotta per le visite e le cure del caso presso l’ospedale di Reggio Emilia mentre il conducente dell’autocarro rimaneva illeso. Le esatte cause dell’incidente, da ricondurre a un probabile malore della donna, sono al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Scandiano che sono intervenuti per i rilievi di legge. La donna ferita non versa in pericolo di vita. Il traffico, intenso ha subito forti rallentamenti.