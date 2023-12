Ducati fa il tutto esaurito di passione all’Unipol Arena con “Campioni in Festa”

L’atmosfera delle grandi occasioni e un tutto esaurito di appassionati in Unipol Arena per “Campioni in Festa”, l’evento con cui Ducati ha celebrato il suo dominio nel mondo delle corse, che ha visto la Casa di Borgo Panigale trionfare in MotoGP, WorldSBK e WorldSSP.

L’Unipol Arena e le strade intorno al celebre impianto polivalente bolognese si sono letteralmente colorate di rosso per accogliere i fan e i grandi protagonisti della serata: i Campioni Ducati. Sul palco sono saliti i tre Campioni del Mondo 2023, Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP con la Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team), Álvaro Bautista (Campione del Mondo WorldSBK con la Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing – Ducati) e Nicolò Bulega (Campione del Mondo WorldSSP con la Panigale V2 del Team Aruba.it Racing WSSP). Con loro c’erano anche i due piloti Ducati sul podio della classifica mondiale MotoGP, Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), a completare una formazione eccezionale, capace di trasmettere la superiorità dei piloti e delle moto Ducati nelle principali competizioni mondiali a due ruote.

I cinque “Campioni in Festa” hanno ricevuto l’ondata di affetto degli appassionati Ducatisti arrivati da tutto il mondo, che non hanno potuto mancare a questo storico momento di celebrazione. La città metropolitana di Bologna e la regione Emilia-Romagna con la Motor Valley hanno festeggiato insieme a Ducati i successi di un’Azienda che trae forza ogni giorno dalla sua storia, ben radicata a Borgo Panigale, e allo stesso tempo si fa onore di essere ambasciatrice del “Made in Italy” in tutto il mondo.

Lo spettacolo di “Campioni in Festa” si è aperto alle ore 21.00 di venerdì 15 dicembre sulle note di Rockin’1000, che per l’occasione ha portato sul palco Power100, una selezione di cento musicisti provenienti dalla sua community internazionale. Alcuni tra i brani rock più iconici della storia, dai Queen ai Metallica, hanno accompagnato il momento dello show dedicato al riepilogo dell’indimenticabile stagione sportiva 2023.

La conduzione della serata è stata affidata a Barbara Pedrotti e Gianluca Gazzoli, entrambi grandi appassionati di motori. Il primo protagonista a salire sul palcoscenico dell’Unipol Arena è stato l’Amministratore Delegato Ducati Claudio Domenicali, raggiunto poco dopo dal Direttore Generale Ducati Corse Luigi Dall’Igna . Insieme, Domenicali e Dall’Igna, hanno commentato il momento magico che la Casa motociclistica di Borgo Panigale sta vivendo, evidenziando i record ottenuti sia dal punto di vista Aziendale che da quello sportivo e mettendo al tempo stesso in chiaro che il desiderio di crescere e migliorare è inesauribile.

Il momento culmine dell’evento è stato quello dedicato alla celebrazione dei cinque eroi della stagione 2023. Ad aprire questo segmento sono stati i successi ottenuti da Ducati nei Campionati del Mondo delle derivate di serie con Nicolò Bulega, alla sua prima affermazione iridata nel WorldSSP, e Álvaro Bautista, autentico dominatore del WorldSBK 2023 . Per Bautista e Bulega quella di “Campioni in Festa” è stata anche la prima apparizione da compagni di squadra, dato che i due condivideranno il box del Team Aruba.it Racing – Ducati in WorldSBK nel 2024.

L’ingresso di Guido Meda, voce inconfondibile della MotoGP su Sky (l’intero evento è stato trasmesso in diretta sul canale 208 Sky Sport MotoGP), ha poi preannunciato il momento riservato alla celebrazione dei risultati raggiunti nella massima competizione internazionale, nella quale la Casa motociclistica di Borgo Panigale ha conquistato il Titolo Mondiale Costruttori con cinque gare di anticipo e monopolizzato il podio della classifica generale. Il calore della gente dell’Unipol Arena si è manifestato con applausi e cori per la presenza di Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) e Jorge Martín (Pramac Racing Team). L’entusiasmo dei tifosi ha raggiunto l’apice con un unico enorme boato di gioia quando è stata la volta di accogliere sul palco il due volte Campione del Mondo MotoGP Francesco “Pecco” Bagnaia. I tre Campioni del Mondo 2023 – Bagnaia, Bautista e Bulega – sono saliti sul palco in sella alle rispettive moto, facendo sentire da vicino alla folla di appassionati il rombo delle moto più veloci del mondo.

La Casa di Borgo Panigale ha infine dedicato un momento dello spettacolo al futuro e al nuovo, storico capitolo nel mondo delle competizioni: l’ingresso nel motocross, che si concretizzerà con il debutto nel Campionato Italiano MX 2024. Sul palco dell’Unipol Arena sono saliti il prossimo pilota del team Alessandro Lupino, otto volte Campione Italiano e vincitore del Motocross delle Nazioni 2021, e il nove volte Campione del Mondo MX Antonio Cairoli , che si è unito a Ducati in questa avventura nel ruolo di collaudatore di altissimo livello per il nuovo programma racing. Lupino e Cairoli si sono dunque affiancati ai cinque Campioni in Festa, a Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) a Domenicali, a Dall’Igna e a tutti gli altri protagonisti dei successi Ducati Corse, salutando il pubblico in modo caloroso per poi scattare la foto simbolo dell’evento.

Dopo aver ripercorso le emozioni di questa annata da sogno, in Unipol Arena è scattata l’ora della musica e del divertimento con il DJ Set di un ospite internazionale d’eccezione come Martin Solveig, autore di grandi successi della house music. Lo show di Solveig è stato anticipato dalla live performance di Nicola Zucchi, disc jockey e producer originario dell’Emilia-Romagna protagonista di tante serate nei locali italiani. Il pubblico si è così potuto scatenare fino al termine dell’evento.

Nel corso della conferenza stampa che ha anticipato “Campioni in Festa” è stata inoltre svelata una grande sorpresa. Per omaggiare la stagione sportiva 2023 da record, Ducati ha infatti realizzato una serie di moto da collezione: cinque Panigale esclusive in serie numerata e limitata con livrea speciale ispirata a quella dei Campioni Ducati e allestimento dedicato.

Le Panigale 2023 Replica sono rese ancora più uniche dall’autografo del pilota apposto in originale sul serbatoio, protetto con uno strato di vernice trasparente. Il numero di esemplari di ogni serie limitata celebra il numero del pilota a cui è dedicata: la Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica, caratterizzata dalla livrea in Giallo Ducati utilizzata dal Ducati Lenovo Team a Misano, sarà realizzata in 263 unità, la Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica (anch’essa in Giallo Ducati) sarà realizzata in 219 unità, la Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica sarà realizzata in 111 unità, la Panigale V4 Martín 2023 Racing Replica sarà realizzata in 189 unità, mentre la Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica sarà realizzata in 72 unità.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per annunciare le date della presentazione dei team ufficiali Ducati Corse per la prossima stagione. Dal 21 al 23 gennaio 2024 a Madonna di Campiglio andrà in scena la seconda edizione di “Campioni in Pista”, un evento organizzato in collaborazione con Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Sulle nevi trentine Ducati presenterà in contemporanea il Ducati Lenovo Team, il team Aruba.it Racing – Ducati e il team che parteciperà al Campionato Italiano Motocross 2024.

Un’altra possibilità per festeggiare i successi di questa stagione è offerta dalle t-shirt in edizione speciale, che replicano quelle indossate dal Ducati Lenovo Team nel box di Valencia per le celebrazioni del secondo titolo di Bagnaia in MotoGP e dal Team Aruba.it Racing – Ducati nel box di Jerez per i festeggiamenti della difesa del Titolo Mondiale WorldSBK di Bautista. Le due magliette sono disponibili sull’e-shop Ducati e arriveranno a breve nelle concessionarie.