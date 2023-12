Schianto a Soliera, morto un uomo di 30 anni

Un incidente mortale si è verificato in via Limidi a Soliera. La vittima è un automobilista 30enne – F.S. le iniziali -. L’uomo, dopo aver perso il controllo della sua Toyota nei pressi della rotatoria con via Corte e via Croce Lama, per cause ancora da accertare è finito fuori strada schiantandosi contro un muretto. Presumibilmente l’incidente si è verificato durante la notte ma i soccorsi sono stati allertati solo stamane intorno alle 8:00 da un automobilista di passaggio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale delle Terre d’Argine.