Oltre 1700 spettatori in due giorni per il musical “Passaggio sicuro” ideato e interpretato studenti reggiani

Sono oltre 1700 gli spettatori che tra mercoledì e giovedì hanno assistito al musical “Passaggio sicuro” ideato e interpretato da studenti reggiani per parlare ai ragazzi di educazione stradale e rispetto della vita. Lo spettacolo, andato in scena sul palco del Teatro Cavallerizza, è stato prodotto da On Art Aps grazie alle idee delle ragazze e dei ragazzi delle scuole superiori di Reggio Emilia e Correggio che hanno creato la storia, i testi e le canzoni. Il musical, nato nell’ambito del progetto “Guida, bevi, perdi”, è promosso dalla Polizia locale, dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la Prefettura e Ufficio scolastico provinciale, per prevenire e contrastare l’incidentalità stradale, contribuendo a costruire una cultura della responsabilità e comportamenti adeguati.

Durante lo spettacolo serale di mercoledì, oltre al saluto delle autorità è stato letto anche un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitato dagli studenti e che non potendo presenziare ha comunque voluto valorizzare l’iniziativa con una lettera di apprezzamento.

Il musical, sul tema della sicurezza stradale ma anche sull’amicizia, sulle esperienze e sulle ‘sbandate’ che accompagnano il processo di crescita di ognuno, è raccontato e interpretato da un gruppo di 40 studenti dai 14 ai 19 anni che, con il regista Simone Oliva, hanno partecipato alla creazione dello spettacolo in tutte le sue fasi: dalla ideazione alla stesura del copione, alla realizzazione delle scenografie e dei costumi, alla recitazione, al canto e all’accompagnamento musicale, ai ruoli di backstage. Hanno partecipato studentesse e studenti e docenti delle scuole Canossa, Chierici, Ariosto-Spallanzani, Moro, Bus Pascal, Zanelli di Reggio Emilia e Corso di Correggio.