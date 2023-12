Oggi ad Imola la commemorazione del Dott. Padovani

Stamattina alle 10:30 il Questore di Bologna ha partecipato alla commemorazione della morte del Dott. Padovani: Funzionario della Polizia di Stato ucciso per mano delle brigate rosse il 15 dicembre 1976 insieme a due colleghi.

Il Dott. Vittorio Padovani, nato a Modena nel 1929, laureato in Giurisprudenza nel 1952, ha servito come Vice Commissario Aggiunto del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza a Milano e Bologna. Prestò servizio presso il Commissariato di Imola come Dirigente durante il 1969. Riconosciuto con onorificenze come il Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e la Medaglia d’Oro al Valore Civile, è ricordato come un uomo colto, altruista e dedicato al servizio della comunità.

La commemorazione è avvenuta nella sala dell’ANPS dove è posta una lapide in suo ricordo e dove è stato deposto un mazzo di fiori inviato dal Capo della Polizia.

È seguito infine un sentito momento di raccoglimento, al termine del quale il Questore ha espresso il suo pensiero ricordando i caduti della Polizia di Stato definendoli degli eroi e sottolineando l’importanza del ricordo e della memoria.