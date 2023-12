Natale a Sassuolo: gli appuntamenti del 16 e del 17 dicembre

Proseguono anche in questo fine settimana gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale ed Sgp, in collaborazione con Pro Loco, Comitato Commercianti del Centro Storico e le tante associazioni presenti sul territorio, per accompagnare Sassuolo verso il Natale.

Sabato 16 Dicembre

Alle 16 in piazza Garibaldi: Young Lab on the Road – Christmas In In tutto il centro storico, al pomeriggio: Coro Gospel, esibizioni itineranti di brani natalizi nelle vie del centro.

Concerto di Natale “Franz Joseph Haydn. La gioia del sacro” della Scuola corale G. Puccini e Accademia Filarmonica di Sassuolo in Duomo di San Giorgio alle ore 21.

Domenica 17 Dicembre

Mercato e Mercatini di Natale a cura di Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo e Mercanti dell’Unione. Piazza Martiri Partigiani e vie del centro, tutto il giorno.

Artigianato in Piazza, in piazza Garibaldi, tutto il giorno.

Clelia Christmas Market: mercatini, arte, borlenghi e musica in via Clelia, tutto il giorno.

Mercatini di Natale in Piazzale Teggia con gnocco fritto, vin brulé, torte e animazioni per bambini, tutto il giorno.

Concerto di Natale a cura di Sonus Academy in collaborazione con Coro di San Giuseppe in piazzale Teggia, ore 10

Farfalle Led: esibizioni luminose itineranti in centro storico, nel pomeriggio.