“Mi ritorna in mente 10”: domenica la presentazione all’Astoria di Fiorano

Domenica 17 dicembre 2023, alle ore 11, al teatro Astoria, l’appuntamento di Natale atteso dai cittadini fioranesi e non solo. Una tradizione molto gradita. Anche quest’anno verrà presentato il libro dei ricordi “Mi ritorna in mente” arrivato al decimo volume.

Saranno presenti il sindaco Francesco Tosi e l’assessore Morena Silingardi, insieme ai curatori del volume Luigi Giuliani e Luciano Callegari, il presidente Lapam (sede di Fiorano), Ercole Leonardi, Paride Pini e Silvia Pini di Poligraph e “Fattore P”. Conduce Alberto Venturi.

Nel testo tante immagini fotografiche, racconti e storie di Natale Amici e di Luigi Giuliani. Storie della gente di “allora” di ciò che è stato il territorio fioranese nei decenni passati.

La collana “Mi ritorna in mente” con i suoi ormai dieci volumi vuole riportare alla mente o far conoscere alle nuove generazioni usi e tradizioni, costumi e abitudini della Fiorano Modenese dei passati decenni, che altrimenti andrebbero perdute. E’ un importante contributo per mantenere viva la memoria della comunità fioranese e tramandarla attraverso tante fotografie e numerose e appassionanti testimonianze dirette dei protagonisti di un tempo passato.